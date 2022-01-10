10.01.2022 10:15 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 174 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 192 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 245 438 человек. Выздоровело 232 382 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 636 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 187 человек (в том числе 174 жителя города Харькова). 3 человекя заболели в Лозовском районе, 2 – в Чугуевском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 января.