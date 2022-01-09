Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 января

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 245 246 человек. Выздоровело 232 172 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 657 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 108 человек (в том числе 101 жителя города Харькова). 7 человек заболели в Красноградском районе, 4 – в Изюмском, 3 – в Богодуховском, 2 – в Чугуевском, 2 – в Лозовском, 2 – в Купянском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 января.
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