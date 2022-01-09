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09.01.2022  09:43   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: автомобиль Infinity врезался в забор и перевернулся (фото)

Авария произошла в ночь на 9 января на улице Тюринской.

В Харькове на улице Тюринской Infinity врезался в забор и перевернулся

О ночной аварии с участием автомобиля Infinity в районе дома №113 по улице Тюринской сообщили в социальных сетях Харькова, передает РЕДПОСТ.

По словам очевидцев, машина на скользкой дороге пошла на обгон и водитель не смог удержать руль. Сначала Infinity врезался в угол забора частного домовладения, а затем авто отлетело на дорогу и перевернулось на крышу.

.В Харькове на улице Тюринской Infinity врезался в забор и перевернулся

В Харькове на улице Тюринской Infinity врезался в забор и перевернулся

В машине было трое парней. Про словам очевидцев, все трое были трезвыми и серьезных травм не получили.

Напомним, вечером 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

В Харькове на улице Тюринской Infinity врезался в забор и перевернулся

В Харькове на улице Тюринской Infinity врезался в забор и перевернулся

Тэги:  дтп, харьков
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