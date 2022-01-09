    
Главная Новости Харькова ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 9 января. Список адресов
09.01.2022  09:22   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 9 января. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк) до 17:00 9 января,
  • ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 17:00 9 января,
  • ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 9 января,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №8, стояк) до 17:00 9 января,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-а (п. №8) до 20:00 9 января,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №3) до 20:00 9 января.

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 17:00 9 января,
  • пр. Гагарина, 174 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 10 января.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 12-а (стояк) до 20:00 10 января,
  • пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 9 января.

Шевченковский район:

  • ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 9 января,
  • ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 января,
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
  • ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
  • пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк) до 20:00 9 января,
  • ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
  • въезд Армейский, 8 (п. №1) до 20:00 9 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.01 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 8 января. Список адресов 06.01 ЖКХ Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса 06.01 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 6 января. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 