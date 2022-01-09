09.01.2022 09:22 Рита Парфенова
В пяти районах Харькова отключат холодную воду 9 января. Список адресов
В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк) до 17:00 9 января,
-
ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 17:00 9 января,
-
ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 9 января,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №8, стояк) до 17:00 9 января,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-а (п. №8) до 20:00 9 января,
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №3) до 20:00 9 января.
Основянский район:
-
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 17:00 9 января,
-
пр. Гагарина, 174 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 10 января.
Слободской район:
-
ул. Танкопия, 12-а (стояк) до 20:00 10 января,
-
пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 9 января.
Шевченковский район:
-
ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 9 января,
-
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 января,
-
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
-
ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
-
пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк) до 20:00 9 января,
-
ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 января,
-
въезд Армейский, 8 (п. №1) до 20:00 9 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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