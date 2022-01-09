09.01.2022 08:00

9 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

9 января отмечается Международный день хореографа.

Этот праздник посвящён тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Приметы дня

Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор. Этот день считается днём найма работников, и каждый мог высказать своё неудовольствие хозяину и не заключить с ним договор, поэтому говорили: «На святого Степана каждый себе пан».



Продолжались Святки – время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.



9 января угощались «колядками» – маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.



Еще в этот день проводили обряды защиты от сглаза. За деревней на заснеженной Красной горке крестьяне ставили кругом 12 кольев или жердей. Там девушки «хоронили» свои печали. Для этого устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов – как если бы смывали тоску с сердца. После того, как чаша наполнялась, воду выплескивали в середину круга.

Также в этот день...

В 1648 году Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи.



1797 – родился Фердинанд Врангель, адмирал, российский мореплаватель и полярный исследователь, автор нескольких трудов по географии. Врангель совершил три кругосветных путешествия. В 1829 году в чине капитана 1 ранга Врангель был назначен главным правителем Русской Америки и оставался на этом посту до 1835 года. За это время лично обследовал всё западное североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии и создал магнитно-метеорологическую обсерваторию Ситка. Известен как активный противник продажи Аляски Соединённым Штатам Америки. Именем Врангеля назван остров в Северном Ледовитом океане.



1799 – в Англии впервые в мире введен подоходный налог.



1839 – на заседании Парижской академии наук физик Доминик Франсуа Араго зачитал полное описание получения неисчезающих изображений, которое передал художник-изобретатель Луи Жак Манде Дагер, назвавший его в собственную честь дагеротипией.



1859 – родился Петр Кащенко, русский психиатр и общественный деятель. Позже благодарные потомки назовут его именем психушку под Москвой, хотя сам Кащенко очень осторожно относился к диагнозу «сумасшедший», поскольку считал грань между безумием и гениальностью, между бредом и одаренностью очень тонкой.



1890 – родился Карел Чапек, известный чешский писатель и журналист, неугомонный борец с саламандрами и папа всех роботов. Именно Карел Чапек совместно со своим братом Йозефом придумал слово «робот» для обозначения искусственно созданного человека. Впервые слово было упомянуто в произведении «R.U.R.». Посему – сегодня не доверяйте калькуляторам и компьютерам – мало ли что они по пьяни наплетут…



1908 – родилась Симона де Бовуар, французская писательница, философ. Г-жа Симона является главным идеологом феминистского движения. Остается только посочувствовать Жан-Полю Сартру, коему дама приходилась женой.



1913 – родился Ричард Никсон, 37-й президент США (1969-1974).



1923 – испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва совершил первый полет на изобретенном им автожире. С развитием вертолетов работы по созданию автожиров были свернуты.



1924 – родился Сергей Параджанов (ум. 1990), армяно-украинский кинорежиссер и сценарист («Тени забытых предков»).



1944 – родился Джимми Пейдж, гитарист, игравший в «Led Zeppelin». Его соло в песне «Лестница в небо» признано классикой.



1951 – состоялось официальное открытие здания ООН в Нью-Йорке.



1970 – родилась Лара Фабиан, бельгийская певица.



1972 – в гавани Гонконга загорелся и затонул океанский лайнер «Королева Елизавета», в то время крупнейший в мире пассажирский корабль.



1992 – Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины.



1992 – Украина установила дипломатические отношения с КНДР.



1992 – провозглашение независимости Республики Сербской.



2000 – в матче против «Сельты» тренер каталонской «Барселоны» Луи ван Галь посадил на скамейку запасных футболистов, чья общая стоимость составила рекордную сумму – 168 миллионов долларов.

Именины отмечают

Антонина, Степан, Тихон, Федор.