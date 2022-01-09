09.01.2022 11:11 Рита Парфенова

В Харькове полицейские спасли мужчину, который пытался себя сжечь (видео)

Правоохранители не растерялись и спасли жизнь суициднику.

Инцидент имел место вечером 6 января, когда патрульные получили вызов на семейную ссору в один из домов по улице Яновского, передает РЕДПОСТ.



Когда патрульные прибыли на место и стали выяснять причины конфликта, сидевший на кухне мужчина внезапно поджег себя. Оказалось, он заранее облился легковоспламеняющимся веществом, поэтому пламя вспыхнуло мгновенно.



Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Мужчина сопротивлялся их попыткам, однако правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду.



После этого пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в больницу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские. Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.





