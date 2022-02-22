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22.02.2022  17:00   Дмитрий Колоней

Поджог магазин с бывшей возлюбленной: появилась запись попытки расправы в Харькове (видео)

Прокуратура опубликовала видео поджога в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, появилась видеозапись попытки расправиться с 23-летней девушкой со стороны ее 28-летнего бывшего парня. Он ее облил бензином, а затем, после попыток поджечь ее одежду, сжег магазин.   
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 19 февраля 2022 года 28-летний мужчина пришел по месту работы бывшей сожительницы. Злоумышленник попросил продать ему сигареты, когда девушка подошла к нему ближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и хотел ее поджечь.
 
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Источник:   Прокуратура
 Тэги:  поджог, убийство, харьков, покушение, пожар
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