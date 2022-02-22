22.02.2022 17:07 Виталий Хиневич

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о риелтерской деятельности

В среду, 23 февраля нардепы намерены рассмотреть в первом чтении законопроект 3618 "О риелтерской деятельности в Украине".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "СтройОбзор".

Сообщается, что инициаторы законопроекта в пояснении к документу указывают, что проект разработан с целью обеспечения единой государственной политики в сфере регулирования риелтерской деятельности, защищать права и интересы людей, которые работают в этой сфере услуг.

На данный момент в Украине предоставление риелтерских услуг обеспечивается в 90% всех договоров купли-продажи, аренды объектов недвижимости.

Несмотря на высокий процент востребованности риелтерских услуг, действующее законодательство не содержит специальных норм по регулированию данной сферы, что уводит в "тень" не только риелтерские услуги, но и операций с недвижимостью.

Таким образом, законопроект предлагает ввести Единую информационную базу данных. По мнению нардепов, это будет способствовать качественному оказанию услуг в сфере риелтерской деятельности и надлежащему оформлению сделок с недвижимостью. Более того позволит систематизировать быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе.

Кроме того, документ будет регулировать права риелторов, и регламентировать основы риелтерского самоуправления.

Напомним, ранее нардепы предполагали увеличение штрафов за нарушения ПДД в 10 раз для владельцев элитных транспортных средств. Согласно Налоговому кодексу Украины по этот термин попадают автомобили стоимостью больше 375 размеров минимальных зарплат, примерно 85 тысяч долларов.

Таким образом, владельцев элитных авто хотят штрафовать за превышение скорости на 3400 гривен, вместо 340 гривен. За езду без водительских прав сумма штрафа будет составлять 34 000 гривен. Управление транспортным средством под действием алкоголя, может обойтись владельцу элитного авто в 170 000 гривен и лишением прав до 10 лет.