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07.07.2022  15:30   Виталий Хиневич

В Верховной Раде предлагают мораторий на взыскание долгов по коммунальным услугам: особенности законопроекта

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку.

Верховная Рада
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.
 
Сообщается, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7531 о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Данное решение в случае положительного рассмотрения будет действовать на период военного положения.
 
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" закона Украины "Об исполнительном производстве".
 
Таким образом, на период действия военного положения может быть запрещено принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
 
Напомним, в Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  жкх, законопроект
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