07.07.2022 15:30 Виталий Хиневич

В Верховной Раде предлагают мораторий на взыскание долгов по коммунальным услугам: особенности законопроекта

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7531 о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Данное решение в случае положительного рассмотрения будет действовать на период военного положения.

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" закона Украины "Об исполнительном производстве".

Таким образом, на период действия военного положения может быть запрещено принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.