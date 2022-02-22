22.02.2022 17:20 Евгений Клочко

Денежные переводы по номеру телефона: "Укрпошта" запустила новую услугу

Компания "Укрпошта" запустила для клиентов, пользующихся платежными картами Visa, переводы средств по номеру телефона.



Денежные переводы по номеру телефона: "Укрпошта" запустила новую услугу



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-релиз почтового оператора.

Отмечается, что клиенты "Укрпошти", которые имеют банковские карты системы Visa, теперь могут перевести денежные средства по номеру телефона. Для осуществления перевода больше не нужно использовать карточные реквизиты получателя – достаточно указать его номер мобильного телефона.

"При условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона, который будет отображен при совершении самого платежа", - говорится в сообщении.

Отправить денежный перевод можно как в почтовом отделении, так и онлайн на сайте компании (в меню следует выбрать опцию «Оплата по телефону»). В "Укрпошті" отметили, что их клиенты в среднем совершают около 50 тыс платежей с использованием банковских карт.

Максимальная сумма операции по одной карте составляет 14 999 грн, с учетом комиссии (0,3%+5 грн). Максимальная сумма всех денежных переводов по одной карте отправителя в течение суток – 65 тыс грн.

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