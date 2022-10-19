На відновлення Харківщини Уряд виділив ще 300 мільйонів гривень

Віделені кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та соціальної інфраструктури.
Кабінет Міністрів України виділив Харківській області із резервного фонду державного бюджету ще 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів. Відповідне рішення Уряд прийняв на засіданні 18 жовтня, , передає РЕДПОСТ.
«Від початку збройної агресії рф на території Харківщини пошкоджені або зруйновані понад 11,4 тисячі інфраструктурних об’єктів. І щодня ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Але Харківщина тримає стрій, і сьогодні на підтримку громад області Уряд виділив додаткові 300 млн грн, які підуть на відновлення належних умов проживання для людей», — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Зазначимо, що кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та соціальної інфраструктури, мереж і систем тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення, електричних мереж.
Загалом Уряд вже виділив з резервного фонду державного бюджету Харківській ОВА понад 1 млрд грн на ліквідацію наслідків бойових дій та інші заходи. Наразі в області повністю завершені відновлювальні роботи на 252 об’єктах.
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