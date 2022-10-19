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19.10.2022  10:45   Рита Парфенова

На відновлення Харківщини Уряд виділив ще 300 мільйонів гривень

Віделені кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та соціальної інфраструктури.

Новини Харкова: уряд виділів гроші на відновлення інфраструктури

Кабінет Міністрів України виділив Харківській області із резервного фонду державного бюджету ще 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів. Відповідне рішення Уряд прийняв на засіданні 18 жовтня, , передає РЕДПОСТ.

«Від початку збройної агресії рф на території Харківщини пошкоджені або зруйновані понад 11,4 тисячі інфраструктурних об’єктів. І щодня ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Але Харківщина тримає стрій, і сьогодні на підтримку громад області Уряд виділив додаткові 300 млн грн, які підуть на відновлення належних умов проживання для людей», — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Зазначимо, що кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та соціальної інфраструктури, мереж і систем тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення, електричних мереж.

Загалом Уряд вже виділив з резервного фонду державного бюджету Харківській ОВА понад 1 млрд грн на ліквідацію наслідків бойових дій та інші заходи. Наразі в області повністю завершені відновлювальні роботи на 252 об’єктах.

Источник:   КМУ
 Тэги:  деньги, харків
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