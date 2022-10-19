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19.10.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці знайшли місце з якого окупанти обстрілювали Харків

Харківську область ворог обстрілював не тільки на території рф.

Харківскьа область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що правоохоронці знайшли місце з якого окупанти здійснили обстріли Харкова, Циркунів і Руської Лозової. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища.
 
Також був знайдений штаб окупантів, він знаходився на території колишньої бази відпочинку.
 
Окупанти знаходились на базі відпочинку та жили в підвалах будівлі. Правоохоронці виявили відбитки пальців, зразки ДНК та їх речі.
 
На самому місці обстрілу знайдено більше 400 гільз 122мм калібру, ведуться слідчі дії.
 
Нагадаємо, поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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