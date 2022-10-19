19.10.2022 11:10 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці знайшли місце з якого окупанти обстрілювали Харків
Харківську область ворог обстрілював не тільки на території рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
Повідомляється, що правоохоронці знайшли місце з якого окупанти здійснили обстріли Харкова, Циркунів і Руської Лозової. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища.
Також був знайдений штаб окупантів, він знаходився на території колишньої бази відпочинку.
Окупанти знаходились на базі відпочинку та жили в підвалах будівлі. Правоохоронці виявили відбитки пальців, зразки ДНК та їх речі.
На самому місці обстрілу знайдено більше 400 гільз 122мм калібру, ведуться слідчі дії.
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