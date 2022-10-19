Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 67 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 850 осіб. Одужало 303 545 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3123 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 27 осіб (із них 24 - мешканці міста Харкова). 24 особи захворіли в Лозівському, 15 - в Богодухівському, 1 – у Чугуїському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 жовтня.
Комментариев: 0
Намагайтеся стримувати в собі почуття ревнощів – і успіх у любовних справах вам сьогодні забезпечений.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
19 жовтня потрібно обов'язково перерахувати всі фінансові заощадження.
влажность:
давление:
ветер: