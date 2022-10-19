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19.10.2022  09:53   Рита Парфенова

Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф

Минулої доби країна-агресор завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах Харківщини.

Ракетний обстріл Харкова вранці 18 жовтня 2022 року

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За добу працівники слідчо-оперативних груп опрацювали та зафіксували понад 30 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж. Відкрито кримінальні провадження.

Правоохоронці відзначають, що ситуація у місті та області зберігається вкрай небезпечна. Ворог продовжує обстрілювати житлові будинки, інфраструктурні об’єкти, складські приміщення, автомобілі. Зафіксовані влучання на відкриту місцевість.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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