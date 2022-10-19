Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф

Минулої доби країна-агресор завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах Харківщини.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За добу працівники слідчо-оперативних груп опрацювали та зафіксували понад 30 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж. Відкрито кримінальні провадження.
Правоохоронці відзначають, що ситуація у місті та області зберігається вкрай небезпечна. Ворог продовжує обстрілювати житлові будинки, інфраструктурні об’єкти, складські приміщення, автомобілі. Зафіксовані влучання на відкриту місцевість.
Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.
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