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19.10.2022  10:20   Рита Парфенова

Юні спортсмени Харкова здобули нагороди на Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу

Харківські спортсмени стали переможцями та призерами у категоріях «Юніори» та «Юнаки».

Харківські спортсмени вибороли медалі на Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів та юнаків

Про це повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, передає РЕДПОСТ.

У етапу Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів та юнаків, який проходив 14-16 жовтня у словенській Любляні, взяли участь 436 спортсменів із 14 країн світу.

Харків’яни, які є вихованцями Міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, успішно виступили у трьох категоріях.

Так, у категорії «Юніори» Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна здобули «срібло», а Назар Діденко та Юлія Міхно – «бронзу».

У категорії «Юнаки» Дмитро Потаман та Амалія Криклива стали переможцями. Своєю чергою Ілля Пивовар та Анна Наговіцина посіли 2-ге місце, а Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка – 3-тє.

Ще одну перемогу харків’яни здобули у категорії «Юнаки 2». Золоту медаль вибороли Станіслав Філіпас та Олександра Вітковська. У цій же категорії друге місце посіли Ілля Горлачов та Єлизавета Шматька, третє - Артем Різніченко та Дарина Бакало.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, харьков
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