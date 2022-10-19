Юні спортсмени Харкова здобули нагороди на Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу

Харківські спортсмени стали переможцями та призерами у категоріях «Юніори» та «Юнаки».
Про це повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, передає РЕДПОСТ.
У етапу Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів та юнаків, який проходив 14-16 жовтня у словенській Любляні, взяли участь 436 спортсменів із 14 країн світу.
Харків’яни, які є вихованцями Міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, успішно виступили у трьох категоріях.
Так, у категорії «Юніори» Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна здобули «срібло», а Назар Діденко та Юлія Міхно – «бронзу».
У категорії «Юнаки» Дмитро Потаман та Амалія Криклива стали переможцями. Своєю чергою Ілля Пивовар та Анна Наговіцина посіли 2-ге місце, а Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка – 3-тє.
Ще одну перемогу харків’яни здобули у категорії «Юнаки 2». Золоту медаль вибороли Станіслав Філіпас та Олександра Вітковська. У цій же категорії друге місце посіли Ілля Горлачов та Єлизавета Шматька, третє - Артем Різніченко та Дарина Бакало.
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