17.12.2022 18:53 Дмитро Колонєй

В Україні введуть в обіг нову купюру, а деякі іінші - замінять

Нова банкнота з’явиться в обігу вже на День Святого Миколая.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Свобода в обігу з’явиться оновлена 100 гривнева банкнота. Зміниться автограф голови НБУ Андрія Пишного. Сама купюра зразка 2014 року.

Це був давно запланований та узгоджений випуск грошей. Час від часу для нормального забезпечення готівкового обігу необхідно виготовити нову партію гривень, щоб поповнити дефіцит.

Паперові гривні окрім звичайного зносу, можуть порватись чи бути пошкодженими у різний спосіб. Тоді НБУ запроваджує заходи для вилучення з обігу склеєних, забруднених, пошкоджених гривень та випускає в обіг нові.

Оскільки на гривнях згідно із чинним законодавством має стояти підпис керівника Нацбанку, що обіймає посаду на час випуску грошей, то цього року автограф буде змінено. Інші банкноти не втратять своєї платоспроможності. Ними можна розраховуватись у всіх магазинах та установах.

У новому 2023 році поетапне вилучення зношених банкнот продовжиться. НБУ вже віддав необхідні розпорядження, щодо 5, 10, 20 та 100 гривень, які були випущенні в обіг у період з 2003 до 2007 років.

Дрібні паперові гривні замінять на металеві. А банкноти номіналом 20 грн та 100 грн на нові паперові. Тому, якщо маєте пошкоджену готівку, можна віднести її до банків та замінити на нову у 2023 р.