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17.12.2022  18:11   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині намагаються стримати дії захисників України

Оперативна інформація станом на вечір 17 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупанти на Харківщині намагаються стримати дії захисників України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. 
 
Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники нарощують угруповання на Харківщині.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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