Окупанти на Харківщині намагаються стримати дії захисників України

Зосередьтеся на позитивних моментах – і день виявиться дуже продуктивним. Незайвими будуть висока працездатність та посидючість.

Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.