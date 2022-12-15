15.12.2022 19:27 Дмитро Колонєй

Загарбники нарощують угруповання на Харківщині

Оперативна інформація станом на вечір 15 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Загарбники нарощують угруповання на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області.

Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.