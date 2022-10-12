12.10.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

На яку групу товарів українці найбільше витрачали грошей у вересні

У вересні зросла кількість оплат товару за допомогою банківських карток.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що у вересні обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% (до 53,1 млрд грн).

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв, українці у вересні більше витрачали, але меньше купували - кількість оплачених картками покупок за місяць зменшилася на 2,5%. Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 грн до 261 грн.

У вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%). Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.

За словами Заіграєва, у вересні українській бізнес активно переходив на безготівку - кількість підключених ПриватБанком нових POS-терміналів зросла майже на 6 тисяч.