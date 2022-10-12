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12.10.2022  12:02   Рита Парфенова

8-річні діти постраждали через військову агресію на Харківщині

Станом на 12 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 254 дитини.

Розбитий дитячий майданчик на Пічнічній Салтівці, Харікв

Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.

Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом м. Лозова Харківської області отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка.

25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області зазнав тілесних ушкоджень 8-річний хлопчик.

Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, за добу з 11 по 12 жовтня у Центрі екстреної медицинської допомоги не зареєстровані постраждалі від обстрілів військових рф.

Источник:   Офіс Генерального Прокурора
 Тэги:  дети, пострадали, харьков, агрессия россии
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