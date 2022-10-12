8-річні діти постраждали через військову агресію на Харківщині

Станом на 12 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 254 дитини.
Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.
Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом м. Лозова Харківської області отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка.
25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області зазнав тілесних ушкоджень 8-річний хлопчик.
Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, за добу з 11 по 12 жовтня у Центрі екстреної медицинської допомоги не зареєстровані постраждалі від обстрілів військових рф.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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