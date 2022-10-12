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12.10.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Харків вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за період з 04.10.2022 по 10.10.2022 в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 68 проб води на санітарно-хімічні показники та 99 проб на мікробіологічні показники.
 
Всі досліджені проби відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в період воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 квітня 2022 року № 683.
 
«Під час виникнення аварійних ситуацій на об’єктах централізованого водопостачання та розподільних мережах (в тому числі у зв’язку з відсутністю електропостачання) існують об’єктивні причини, які призводять до погіршення показників якості та безпечності питної води. В таких ситуаціях дуже важливо вберегти себе від кишкових інфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням води.
 
За відсутності можливості використання фасованої води найдоступнішим та водночас ефективним методом знезараження води є її кип’ятіння до утворення бульбашок на поверхні. Після кип’ятіння воді необхідно дати охолонути природним шляхом та  зберігати в чистій закритій ємності.
 
Ці рекомендації також стосуються води з будь-яких нецентралізованих джерел водопостачання (шахтних та трубчастих колодязів, підземних природних джерел)»,- зазначили у ХОЛЦ.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, вода
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