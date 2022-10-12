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12.10.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Фахівці частково відновили електропостачання у Кутузівці

Ремонтні бригади продовжують відновлювати лінії електропередач.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що фахівці Липецького району електричних мереж встановили трансформаторну підстанцію та частково відремонтували повітряні лінії 0,4 кВ та 10 кВ у селі Кутузівка Харківського району.
 
Населений пункт тривалий час залишався знеструмленим через активні бойові дії на території області. 
 
"Наразі  ми замінили декілька опор та частково відновили повітряні лінії. Вдалося заживити близько 160 споживачів селища. Роботи із розмінування території та відновлення мережі тривають", - зазначили в обленерго.
 
Нагадаємо, фахівці повернули газопостачання ще до 1600 будинків Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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