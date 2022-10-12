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12.10.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Українці можуть дізнатися про відключення електроенергії на сайтах обленерго

Оператори розподільчих мереж повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти.

Електропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Укренерго".
 
Повідомляється, що диспетчерський центр НЕК «Укренерго» визначає необхідність, величину і тривалість обмежень та повідомляє все це операторам мереж (обленерго). А вже вони застосовують ці обмеження до своїх споживачів.
 
Оператори розподільчих мереж (обленерго) повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити  у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у «особистих кабінетах» споживача або через чат-боти різних месенджерів.
 
Інформація про те, як обленерго повідомляють про відключення, також  є на їхніх сайтах.  Посилання на них зібрані на окремій сторінці у Міністерства енергетики.
 
Нагадаємо, фахівці частково відновили електропостачання у Кутузівці.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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