12.10.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

НБУ почне вилучати з обігу деякі банкноти

З 1 січня 2023 року НБУ розпочне вилучення деяких паперових банкнот із обігу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний банк України.

Повідомляється, що з 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.