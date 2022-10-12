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12.10.2022  11:30   Віталій Хінєвіч

НБУ почне вилучати з обігу деякі банкноти

З 1 січня 2023 року НБУ розпочне вилучення деяких паперових банкнот із обігу.

гроші
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний банк України.
 
Повідомляється, що з 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.
 
Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.
 
З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема: 
 
  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. 
 
Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, гривні
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