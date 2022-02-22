22.02.2022 17:54 Дмитрий Колоней

Прятал телевизор: харьковчане и полиция поймали вора (фото)

О воре сообщил бдительный харьковчанин.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, сегодня, 22 февраля 2022 года, ​​бдительный житель Харькова заметил подозрительного мужчину на первом Тираспольском въезде и проинформировал об этом стражей порядка.

Прибывшие патрульные обнаружили описанного мужчину, который вел себя неровно и подозрительно. У него были обнаружен пульт от телевизора, а неподалеку нашли телевизор. Наконец, он признался, украл вещи из частного дома. На место происшествия патрульные вызвали СОГ. В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.