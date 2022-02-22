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22.02.2022  17:54   Дмитрий Колоней

Прятал телевизор: харьковчане и полиция поймали вора (фото)

О воре сообщил бдительный харьковчанин.

Криминал Харьков: Пойман вор, укравший телевизор на Тираспольском въезде
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, сегодня, 22 февраля 2022 года, ​​бдительный житель Харькова заметил подозрительного мужчину на первом Тираспольском въезде и проинформировал об этом стражей порядка.  
 
Криминал Харьков: Пойман вор, укравший телевизор на Тираспольском въезде
 
Прибывшие патрульные обнаружили описанного мужчину, который вел себя неровно и подозрительно. У него были  обнаружен пульт от телевизора, а неподалеку нашли телевизор. Наконец, он признался, украл вещи из частного дома. На место происшествия патрульные вызвали СОГ. В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.
 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, тираспольский въезд
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