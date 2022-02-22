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22.02.2022  18:05   Евгений Клочко

"Полк Кадырова пришел": СБУ обнародовала переговоры боевиков «ЛДНР» (видео)

В СБУ получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. На опубликованных записях четко слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
 
  • между собой разговаривают о провокациях и обстрелах мирного населения на Донбассе;
  • обсуждают концентрации русских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;
  • удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
  • рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позднее ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");
  • подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).
Данные записи удалось получить в ходе контрразведывательной операции Службы безопасности Украины, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
 
Стоит отметить, что с разрешения следователей СБУ материалы рассекретили и обнародовали, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
 
Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях.
 
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Источник:   СБУ
 Тэги:  донбасс, лднр, сбу, харьков
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