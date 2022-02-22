22.02.2022 18:05 Евгений Клочко
"Полк Кадырова пришел": СБУ обнародовала переговоры боевиков «ЛДНР» (видео)
В СБУ получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.
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Об этом сообщает
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со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. На опубликованных записях четко слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
между собой разговаривают о провокациях и обстрелах мирного населения на Донбассе;
обсуждают концентрации русских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;
удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позднее ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");
подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).
Данные записи удалось получить в ходе контрразведывательной операции Службы безопасности Украины, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Стоит отметить, что с разрешения следователей СБУ материалы рассекретили и обнародовали, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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