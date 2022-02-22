22.02.2022 18:23 Ирина Круглова

"Брак за сутки": Сколько харьковчан воспользовались проектом в зеркальную дату

Вообще, по статистике, с помощью программы "Брак за сутки" в день расписываются примерно 5 пар, но в этот день количество желающих в Харькове было больше в восемь раз.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , пилотным проектом Минюста "Брак за 24 часа" воспользовались 42 пары. Расписаться можно было в региональном центре услуг и в центральном ЗАГСе.

Также куратор проекта отметила, что обычно можно заключить брак день в день, но не в особые даты, как, например, 22.02.2022.Поскольку количество желающих было на порядок больше, то и подавать заявления они начали не 22 февраля, а еще с января, поэтому из-за нагрузки документы перестали принимать еще в субботу.

Также регистрировали браки и в региональном центре услуг. Здесь расписали 23 пары. Директор ЦПАУ отметил, что обычно тут регистрируют брак примерно 5 пар в день, но сегодня желающих было в четыре раза больше.

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