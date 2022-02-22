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22.02.2022  18:35   Дмитрий Колоней

Разбито лобовое стекло: в Харькове легковушка сбила пешехода (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове сбили мужчину-пешехода. Авария произошла на перекрёстке Пушкинской и Студенческой улиц, Удар, судя по разбитому лобовому стеклу, был очень сильный. Подробностей о причинах аварии и насколько пострадал пешеход, пока нет. Предварительно известно, что он жив и увезен скорой помощью.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом девушка сбила насмерть пешехода.
 
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Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, пушкинская
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