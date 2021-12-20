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20.12.2021  14:05   Рита Парфенова

Сбил пешехода и сбежал: следствие ищет свидетелей

Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом в Купянске просят позвонить в полицию.

ДТП Харьков: полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.

Авария произошла около шести утра 13 декабря на улице Сватовской, 40 в городе Купянске. Автомобиль ВАЗ 21041 сбил пешехода – 43-летнюю местную жительницу – и уехал с места ДТП. Пострадавшая женщина скончалась на месте.

Водителя, совершившего наезд, установили и задержали в тот же день. Сейчас проводится досудебное расследование уголовного производства.



Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю капитана полиции Денису Катречко.

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором водитель сбил и бросил умирать мужчину на трассе под Харьковом.



 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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