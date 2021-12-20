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20.12.2021  13:50   Виталий Хиневич

Что ожидают украинцы от Нового 2022 года

Некоторые жители страны считают, что следующий год будет лучше прежнего.

Ожидания украинцев
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Униан».
 
Отмечается, что 31% украинцев склонен полагать, что 2022 год будет лучше предыдущего, в свою очередь треть думают, что ничего не изменится. Еще столько же ожидают, что 2022 год будет хуже его предшественника.
 
Молодежь более оптимистично смотрит в будущее, большинство надеется на положительные тенденции.
 
 
Кроме этого, 55% жителей Украины хотели бы, чтобы исчез фактор коррупции, 51% тревожит война на Донбассе  и 32% хотят окончания экономического кризиса.
 
Напомним, по Китайскому календарю Новый год - дата меняющаяся и зависит она от лунного цикла. Поэтому год Тигра начинается не 1 января, а 1 февраля 2022 года, а продлится он до 21 января 2023 года.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  новый год, ожидания украинцев, харьков
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