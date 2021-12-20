20.12.2021 13:35 Анжелика Демидова

Разбивают дорогу: харьковчане просят установить шлагбаум от грузовых авто на Искринской

Жители дома по улице Искринская, 33 встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым и выразили свою обеспокоенность проездом грузовых автомобилей по новой дороге, которую проложили вдоль их дома, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ.

Еще летом во время личного приёма городского головы жильцы дома обратились к Игорю Терехову с просьбой провести ремонт их дома 1930 года постройки. Необходимо было отремонтировать крышу, поменять коммуникации, цоколь, откосы, а также обновить внутриквартальную дорогу.

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Большой объём этих работ был выполнен практически сразу же, в этом году. Но после того, как был проложен первый слой асфальта, новой дорогой то для проезда, то для разворота стали пользоваться большегрузные машины. Жильцы даже установили бетонные блоки, преграждающие выезд автомобилей.

Чтобы разобраться в этой ситуации мэр Харькова встретился с жильцами. Игорь Терехов полностью поддержал их мнение и пообещал в ближайшее время решить вопрос установки шлагбаума, чтобы не подвергать дом лишней вибрации в следствие проезда грузовых автомобилей.

Также, отметил, что как только позволят погодные условия, запланированные ремонтные работы продолжатся. В частности планируется заасфальтировать парковочные карманы и двор, а также провести благоустройство придомовой территории.