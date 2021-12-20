«Омикрон» в Украине: кому придется отказаться от поездок

В Минздраве рекомендовали отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса.
Этот совет стал одной из пяти рекомендаций, которые позволят во время карантина в связи с коронавирусной болезнью сделать новогодние праздники безопасными и радостными. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко, который он дал в понедельник, 20 декабря.
Ляшко отметил, что штамм «Омикрон» обнаружен уже более чем в 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирования пока еще не выяснены. В Украине сегодня эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в Украине выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Инфицированный «Омикроном» человек вернулся из ОАЭ. На данный момент он находится в медицинском учреждении. Кроме этого, проводится эпидемиологическое расследования, для выявления круга лиц с которыми он контактировал.
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