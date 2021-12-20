20.12.2021 13:20 Рита Парфенова

«Омикрон» в Украине: кому придется отказаться от поездок

В Минздраве рекомендовали отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса.

Этот совет стал одной из пяти рекомендаций, которые позволят во время карантина в связи с коронавирусной болезнью сделать новогодние праздники безопасными и радостными. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко, который он дал в понедельник, 20 декабря.



Ляшко отметил, что штамм «Омикрон» обнаружен уже более чем в 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирования пока еще не выяснены. В Украине сегодня эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.

Защититься от коронавирусной болезни поможет соблюдение пяти простых правил:

Как можно быстрее пройдите курс вакцинации. Самое важное, что может сделать человек для того, чтобы получить защиту от тяжелого протекания болезни и предотвратить летальный исход – это пройти полный курс вакцинации. Особенно это важно для групп риска - людей старше 60 лет и имеющих сопутствующие заболевания. Используйте средства индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Одевайте защитную маску там, где это нужно, сохраняйте дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра, проветривайте помещение, избегайте закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей, следите за чистотой рук, прикрывайте нор и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле или чихании. Сделайте встречи как можно безопаснее. Встречайтесь с друзьями и знакомыми на открытом воздухе. Воздержитесь от путешествий, если вы в группе риска. Министр рекомендовал отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса, в случае, если: вы чувствуете слабость, не имеете данных о перенесенной коронавирусной болезни, не прошли полный курс вакцинации, относитесь к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями. Получайте информацию из надежный источников. Информация, которая вводит в заблуждение, и дезинформация создают реальный риск для жизни и здоровья, подрывают веру в науку и мешают принять правильные решения относительно здоровья.

Напомним, в Украине выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Инфицированный «Омикроном» человек вернулся из ОАЭ. На данный момент он находится в медицинском учреждении. Кроме этого, проводится эпидемиологическое расследования, для выявления круга лиц с которыми он контактировал.