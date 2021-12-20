20.12.2021 12:50 Виталий Хиневич

Конец эпохи лоукостов: дешевые авиаперелеты исчезнут

В 2022 году может наблюдаться значительный рост цен на эконом варианты авиаперелетов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Schengenvisainfo.

Отмечается, что авиакомпании будут вынуждены повысить цена на лоукосты. Это может произойти из-за значительного спроса на летние путешествия в 2022 году после открытия государственных границ, а также в виду сокращения пропускной способности авиакомпаний.

Стоимость билетов в 2020 году снизилась из-за коронавируса. Снижением цены, авиакомпании хотели завлечь пассажиров, которые боялись путешествовать.

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Однако, как отмечают эксперты о таких ценах нужно забывать или открывать на них охоту, ожидая, когда авиаперевозчик предложит выгодный билет.

Кроме этого, правительство европейских стран предлагало авиакомпаниям почти 26,6 миллиардов евро для улучшения своего финансового положения во время кризиса с коронавирусом. Тем не менее, эти регулирующие органы сделали ставку на постоянное международное воздушное сообщение, но такие шаги подверглись критике со стороны экологических организаций.

Напомним, украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.