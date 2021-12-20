20.12.2021 12:30 Евгений Клочко

24 миллиона евро дадут Харькову на безопасность дорожного движения

Европейский инвестиционный банк даст Харькову кредит 24 миллиона евро на четыре года.



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Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал в интервью телеканалу "Наш".

По его словам, за эти средства будут модернизированы старые светофоры и установлены новые. Также планируется запустить "зеленые" волны на городских магистралях по примеру проспекта Гагарина. Все тендерные процедуры должны пройти до конца текущего года, а уже в 2022 году стартует сам проект.

"Мы работаем с Европейским банком над создаем системы безопасности дорожного движения. Что я вижу. Освещение, правильная подсветка пешеходных переходов. Мало осветить один пешеходный переход, нужно осветить еще 10-метровое пространство перед пешеходным переходом. Второе — создание регулируемых светофоров и создание "зеленой" волны.

Это касается больших магистралей города — проспекты Московский, Гагарина, Льва Ландау. Это предотвращение заторов на дорогах. И еще установка камер с фиксацией скоростного режима. К сожалению, их пока мало. Когда водитель знает о камере, он сбрасывает скорость", — сказало Терехов.

По соглашению с Европейским банком будут реконструированы около 130 светофоров в Харькове, еще 30 штук установят заново. По словам мэра, город будет также вкладывать собственные средства в безопасность дорожного движения.

Кроме того он подчеркнул, что украинские города ведут постоянную борьбу за внешними инвесторами. По его словам, эта конкуренция очень высока, и тот город выиграет ее, который предоставит инвесторам максимально комфортные и открытые условия. Харьков в этом смысле имеет большие преимущества.

«У нас есть серьезный международный кредитный рейтинг. Я много работаю с финансовыми институтами. Например, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка мы начинаем строить метро за 320 млн евро. Это две станции - «Одесская» и «Державинская» - за четыре года.

Также за средства этих банков мы будем полностью обновлять подвижной состав общественного транспорта. У нас не будет отдельных вагонов, они будут проходные, что очень удобно», - отметил Игорь Терехов.