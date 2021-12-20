20.12.2021 12:15 Рита Парфенова

ДТП под Харьковом: неизвестного мужчину сбили насмерть на трассе

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 19 декабря.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки, в ДТП под Харьковом погиб пешеход. Наезд произошел 19 декабря около 17.45 возле села Копанка Балаклейского района.



На автодороге Андреевка – Донец – Курган легковой автомобиль «Дача Логан» под управлением 26-летнего водителя совершил наезд на неизвестного мужчину, примерно 60-летнего возраста. Пострадавший от полученных травм погиб на месте ДТП.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.