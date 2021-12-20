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20.12.2021  12:00   Виталий Хиневич

Украинцев ждут новые тренды рынка труда

Эксперт рассказал, как в 2022 году повысить свой доход и не упустить тренд.

Рынок труда в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что эпидемия коронавирусной инфекции с начала 2020 года оказывала сильное влияние на рынок труда по всему миру. Такие выводы можно сделать исходя из роста популярности сервисов, которые связывают фрилансеров и работодателей.
 
По словам основателя компании «Performance Managment» Сергея Сарояна, высока вероятность того, что в 2022 году будет и далее расти и популяризироваться самостоятельное трудоустройство.
 
 
Кроме этого сообщается, что в следующем году около 60% компаний планируют расширяться, что в свою очередь повлияет на создание новых рабочих мест.
 
Повышения зарплат следует ожидать людям наиболее востребованных, например сферу IT может ожидать повышение уровня зарплат на 20-30%.
 
Ранее мы писали, что один человек, занимаясь IT-разработками, генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистический трудоспособный человек.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  трудоустройство, экономика, харьков
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