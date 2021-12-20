20.12.2021 12:00 Виталий Хиневич

Украинцев ждут новые тренды рынка труда

Эксперт рассказал, как в 2022 году повысить свой доход и не упустить тренд.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что эпидемия коронавирусной инфекции с начала 2020 года оказывала сильное влияние на рынок труда по всему миру. Такие выводы можно сделать исходя из роста популярности сервисов, которые связывают фрилансеров и работодателей.

По словам основателя компании «Performance Managment» Сергея Сарояна, высока вероятность того, что в 2022 году будет и далее расти и популяризироваться самостоятельное трудоустройство.

Кроме этого сообщается, что в следующем году около 60% компаний планируют расширяться, что в свою очередь повлияет на создание новых рабочих мест.

Повышения зарплат следует ожидать людям наиболее востребованных, например сферу IT может ожидать повышение уровня зарплат на 20-30%.

Ранее мы писали, что один человек, занимаясь IT-разработками, генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистический т рудоспособный человек