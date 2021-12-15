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15.12.2021  12:28   Анжелика Демидова

В Украине нашли новый метод пополнения госбюджета: подробности

Уже в следующем году в украинских вузах планируют ввести новый учебный курс, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Украина нашла новый способ пополнения доходов
 
Речь идет о  Всеукраинском проекте "Бизнес идёт в университеты", которым предусмотрено обучение студентов предпринимательству в сфере информационных технологий. 
 
"Мы будем обучать наших студентов создавать и развивать IT-продукты. Это запуск масштабной коллаборации образования и IT-бизнеса. Это новый проект - пример государственно-частного партнёрства", - отметил министр образования Украины Сергей Шкарлет. 
 
Предусматривается, что за 5 ближайших лет 60 тысяч студентов получат образование мирового уровня, научатся создавать цифровые продукты и смогут таким образом реализовать себя. 
 
 
Толчком к таким нововведениям стало то, что украинские учебные учреждения обеспечивают в 2 раза меньше специалистов, чем требуется, всего около 24 тысяч, в то время как ежегодный запрос порядка 50 тысяч. Более того, далеко не все выпускники находят работу, потому что то, чему их учили, не соответствует потребностями рынка. 
 
В Минобразования говорят, что специалисты уже подсчитали, какую пользу принесёт новый образовательный курс. 
 
"Один человек, занимаясь IT-разработками, генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистический трудоспособный человек. Даже если 1% студентов, которые овладеют курсом, начнут работать в компаниях или создадут собственный стартап, это сгенерирует миллиарды гривен в экономику из-за дополнительной стоимости цифровых продуктов", - отмечают в профильном министерстве.
 
Новый образовательный курс будет внедрён в 50-ти украинских университетах уже с 2022 года.
 
Источник:   МОН
 Тэги:  бюджет, образование, сергей шкарлет, харьков
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