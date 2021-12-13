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13.12.2021  19:55   Дмитрий Колоней

ДТП под Харьковом: водитель сбил женщину и бросил умирать (фото)

Пойман виновник смертельной аварии под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, на Сватовской улице в Купянске было обнаружено тело 43-летней местной жительницы, погибшей в дорожно-транспортном происшествии. Стражи порядка начали поиск виновника смертельной аварии.
 
 
Выяснилось, что авария произошла около 6:30 13 декабря 2021 года. Вскоре оперативники угрозыска нашли водителя, находившегося за рулем в момент ДТП - 33-летнего местного жителя. Сбив женщину, он бросил ее умирать на дороге, скрывшись с места преступления. Мужчина попытался спрятать авто, поехав к родственнице, за 30 км от места аварии. По результатам медицинского освидетельствования правонарушитель был трезв. Сейчас он задержан и дает показания следователям.
 
Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику аварии светит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. 
 
Напомним, ранее мы писали о поимке виновника аварии, который бросил умирать пассажира.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, труп, авария, бросил умирать, купянск
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