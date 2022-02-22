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22.02.2022  18:52   Евгений Клочко

СБУ обратилась к харьковчанам на фоне обострения ситуации на Донбассе

правление Службы безопасности Украины в Харьковской области призывает граждан быть бдительными и соблюдать безопасность.


СБУ
По информации силового ведомства, в последнее время усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность провокаций, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
 
И сегодня, отметили в СБУ, как никогда необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны всех граждан.
 
В ведомстве также напомнили о горячей линии в области (057) 700-34-50.
 
На нее необходимо звонить в случае, если вы:
 
  • имеете информацию о намерениях террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
  • заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
  • обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
 
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Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков
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