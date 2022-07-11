11.07.2022 17:15 Виталий Хиневич
В Украине предлагают ужесточить наказание за игнорирование сигналов тревоги
В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в Уголовный кодекс Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Сообщается, что в Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты в условиях военного положения.
Проект Закона предлагает дополнить действующую редакцию Уголовного кодекса Украины новой статьей 270/2 (Нарушение законодательства в сфере гражданской защиты, совершенное в условиях военного положения), положениями которой установить уголовную ответственность:
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за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, предусмотрев наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок;
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в случае совершения такого деяния повторно, или если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусматривается 2 наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Напомним, Зеленский направил в Верховную Раду законопроект
о предоставлении особого статуса полякам.
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