11.07.2022 17:00 Виталий Хиневич

Украинцев предупредили о небезопасных электронных письмах

Электронные письма содержат файл.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.

Сообщается, что письма поступают из скомпрометированных электронных адресов государственных органов Украины и содержат вложения в виде XLS-документа под названием «Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022.xls».

Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла «baseupd.exe». Открытие файла приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Специалисты CERT-UA принимают меры по установлению обстоятельств компрометации аккаунтов электронной почты, а также блокировки сервера управления вредоносной программой. Для усиления защиты настоятельно рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты.