11.07.2022 17:00 Виталий Хиневич
Украинцев предупредили о небезопасных электронных письмах
Электронные письма содержат файл.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Урядовий портал.
Сообщается, что письма поступают из скомпрометированных электронных адресов государственных органов Украины и содержат вложения в виде XLS-документа под названием «Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022.xls».
Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла «baseupd.exe». Открытие файла приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
Специалисты CERT-UA принимают меры по установлению обстоятельств компрометации аккаунтов электронной почты, а также блокировки сервера управления вредоносной программой. Для усиления защиты настоятельно рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты.
Напомним, российские спецслужбы намеревались взломать эфир
украинских телеканалов.
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