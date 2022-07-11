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11.07.2022  17:00   Виталий Хиневич

Украинцев предупредили о небезопасных электронных письмах

Электронные письма содержат файл.

Кибератака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.
 
Сообщается, что письма поступают из скомпрометированных электронных адресов государственных органов Украины и содержат вложения в виде XLS-документа под названием «Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022.xls».
 
Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла «baseupd.exe». Открытие файла приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
 
Специалисты CERT-UA принимают меры по установлению обстоятельств компрометации аккаунтов электронной почты, а также блокировки сервера управления вредоносной программой. Для усиления защиты настоятельно рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты.
 
Напомним, российские спецслужбы намеревались взломать эфир украинских телеканалов.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  кибератака
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