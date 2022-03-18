18.03.2022 10:43 Евгений Клочко

Украинские интернет-СМИ подверглись хакерской атаке

17 марта ряд онлайн-ресурсов украинских СМИ подверглись хакерской атаке из Российской Федерации.



СБУ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. В частности, на новостных сайтах была размещена запрещенная в Украине символика - Георгиевская лента и российский триколор, а также маркировка V и,Z которую среди прочего используют оккупанты.

Служба безопасности Украины совместно с профильными органами (НКЦК при СНБО, Госспецсвязи, Киберполицией) провели тщательную проверку этого факта. В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

Стоит отметить, что в результате хакерской атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах. Киберспециалистами идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки. Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности.

Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Украине начался добровольный призыв в кибервойска - как вступить в ряды. Все, кто желает и имеет соответствующую квалификацию, могут вступить в ряды кибервойск, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.