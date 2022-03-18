    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Украинские интернет-СМИ подверглись хакерской атаке
18.03.2022  10:43   Евгений Клочко

Украинские интернет-СМИ подверглись хакерской атаке

17 марта ряд онлайн-ресурсов украинских СМИ подверглись хакерской атаке из Российской Федерации.


СБУ
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. В частности, на новостных сайтах была размещена запрещенная в Украине символика - Георгиевская лента и российский триколор, а также маркировка V и,Z которую среди прочего используют оккупанты.
 
Служба безопасности Украины совместно с профильными органами (НКЦК при СНБО, Госспецсвязи, Киберполицией) провели тщательную проверку этого факта. В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.
 
Стоит отметить, что в результате хакерской атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах. Киберспециалистами идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки. Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству,  в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности.
 
 
Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.
 
Напомним, в Украине начался добровольный призыв в кибервойска - как вступить в ряды. Все, кто желает и имеет соответствующую квалификацию, могут вступить в ряды кибервойск, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
 
Тэги:  агрессия россии, кибератака, сми, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 ВИДЕО Харьков. Будем Жить! 18.03 Криминал и происшествия Семье погибшего спасателя в Харькове можно оказать фининсовую помощь 18.03 ВИДЕО Харьков. 18 марта. Последствия ракетных ударов самого большого рынка в городе (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 