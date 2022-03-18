18.03.2022 09:40 Евгений Клочко

Оперативная чрезвычайна обстановка на Харьковщине на утро 18 марта

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС Украины за сутки, с 17 по 18 марта, совершили 42 выезда для ликвидации пожаров и разбора завалов разрушенных зданий после обстрелов российскими оккупантами.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС Украины в Харьковской области по состоянию на 7:00 18 марта.

Чрезвычайники отметили, что в минувшие сутки спасатели тушили пожары в жилых многоэтажках и частных домах, торговых и других объектах Шевченковского, Киевского, Немышлянского и Московского районов Харькова, а также Харьковского и Изюмского районов области.

В частности, минувшей ночью в 3:39 в службу спасения поступило сообщение о попадании вражеских ракет в одно из учебных учреждений города Мерефа в Харьковском районе области. В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания и возгорание площадью около 400 кв.м. К месту происшествия выехали четыре отделения ГСЧС на автоцистернах и 20 человек личного состава, в 17:30 пожар был ликвидирован.

Кроме того, продолжается ликвидация пожара, произошедшего в результате обстрела, в одном из крупнейших торговых центров Харькова. Вызов в службу спасения поступил около 14:00. На месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС. Площадь пожара составляет около 7 га. Горят торговые павильоны и частично повреждены два жилых дома.

«Все усилия подразделений службы спасения направлены на недопущение распространения пламени на жилой сектор и другие смежные объекты. В общей сложности спасены более 10 жилых домов. Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб», - отметили в управлении по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики продолжили работу над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий. Так, 17 марта поисковые работы продолжались в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.

Кроме того, спасатели продолжили обезвреживать артиллерийские боеприпасы. За прошедшие сутки пиротехники отработали около 30 адресов, где находились сработавшие и неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.

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