17.03.2022 23:57 Евгений Клочко

Под Харьковом убили украинских пограничников (обновлено)

Сегодня ночью под Харьковом были убиты украинские пограничники.



Сергій Дейнеко

Об этом сообщает РЕДПОСТ на публикацию в Facebook главы государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко. Кто именно убил - он не указывает, однако, возможно, речь идет о российских оккупантах.

"Я напишу этот пост на русском. Хочу, чтобы эта информация дошла до русских убийц. Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски…

Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото, и т.д…

Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты.

Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. ВСЕ!!! Мы убьём всех. Весь ваш конченный род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили.

Обратный отсчёт пошёл. Ждите, мы идём за вами…", - написал Сергей Дейнеко.

Однако позже Дейнеко на той же странице в Facebook заявил, что его страницу взломали и разместили данный фейк.