17.03.2022 20:36 Евгений Клочко
Из Харькова на Западную Украину запланировано еще 3 эвакуационных рейса 18 марта - "Укрзалізниця"
«Укрзалізниця» назначила 3 эвакуационных рейса на 18 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на компанию-перевозчика. На 18 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:
Харьков:
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8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
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9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
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13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из:
Киева, Дарницкого вокзала:
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1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
-
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
-
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Днепар:
-
17:00 - №503/504 Днепр – Винница;
-
20:00 - №226/225 Днепр - Чоп.
Краматорска:
-
13:00 - №277/278 Краматорск – Львов;
-
16:00 - №279/280 Краматорск – Львов.
Кривого Рога:
-
11:00 - №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожья:
-
10:00 - №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com
.
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