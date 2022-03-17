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17.03.2022  20:36   Евгений Клочко

Из Харькова на Западную Украину запланировано еще 3 эвакуационных рейса 18 марта - "Укрзалізниця"

«Укрзалізниця» назначила 3 эвакуационных рейса на 18 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. На 18 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:
 
Харьков:
  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из:
 
Киева, Дарницкого вокзала:
  • 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
  • 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
 
Днепар:
  • 17:00 - №503/504 Днепр – Винница;
  • 20:00 - №226/225 Днепр - Чоп.
 
Краматорска:
  • 13:00 - №277/278 Краматорск – Львов;
  • 16:00 - №279/280 Краматорск – Львов.
 
Кривого Рога:
  • 11:00 - №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
 
Запорожья:
  • 10:00 - №902/901 Запорожье – Чоп.
 
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
 
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

 

Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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