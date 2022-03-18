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18.03.2022  11:19   Евгений Клочко

Коммунальщики Харькова приступили к утилизации сгоревшей техники российских оккупантов (видео)

Харьковские коммунальщики начали уборку города от сгоревшей техники оккупантов российской федерации.

 

Тэги:  агрессия россии, жкх, харьков
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