11.07.2022 17:33 Дмитрий Колоней

Обстрел центра Харькова: спасатели разбирали завалы дома (фото, видео)

Чрезвычайщики Харькова работали в доме по Кооперативной.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 11 июля 2022 года харьковские спасатели разбирали аварийные конструкции и завалы в полуразрушенном утром врагом шестиэтажном жилом доме по улице Кооперативной в Основянском районе Харькова.

Чрезвычайщики применили специнструмент и автокран большой грузоподъемности, чтобы сбросить многотонные плиты перекрытия, которые опасно свисали и угрожали обрушиться в любой момент. Всего на месте происшествия работало 11 единиц специальной техники и около 30 человек личного состава спасателей.