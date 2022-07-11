Обстрел центра Харькова: спасатели разбирали завалы дома (фото, видео)

Чрезвычайщики Харькова работали в доме по Кооперативной.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 11 июля 2022 года харьковские спасатели разбирали аварийные конструкции и завалы в полуразрушенном утром врагом шестиэтажном жилом доме по улице Кооперативной в Основянском районе Харькова.
Чрезвычайщики применили специнструмент и автокран большой грузоподъемности, чтобы сбросить многотонные плиты перекрытия, которые опасно свисали и угрожали обрушиться в любой момент. Всего на месте происшествия работало 11 единиц специальной техники и около 30 человек личного состава спасателей.
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