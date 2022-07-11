11.07.2022 17:55 Виталий Хиневич

Украинцы будут получать электронные рецепты для покупки антибиотиков

Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что с августа 2022 года пациенты будут получать электронный рецепт для приобретения антибиотиков в аптеках. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.

Нововведение позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может сделать это, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача.

«На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет», – прокомментировала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.