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11.07.2022  17:55   Виталий Хиневич

Украинцы будут получать электронные рецепты для покупки антибиотиков

Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине.

Антибиотики
 
Об этом сообщает  РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что с августа 2022 года пациенты будут получать электронный рецепт для приобретения антибиотиков в аптеках. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.
 
Нововведение позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам.
 
Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может сделать это, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача. 
 
«На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет», – прокомментировала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
 
В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.
 
Напомним, жители Харьковской области могут получить инсулин.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, антибиотики, рецепт
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