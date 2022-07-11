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11.07.2022  18:06   Дмитрий Колоней

В Харькове приводят в порядок подвальные помещения

Ремонт подвалов идет в Индустриальном районе Харькова.

Ремонтируют подвальные помещения в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, в Индустриальном районе продолжают очищать и ремонтировать подвальные помещения.

Сейчас подрядные организации работают в домах по

  • ул. Тархова,
  • ул. Северина Потоцкого,
  • ул. Роганской,
  • ул. Луи Пастера,
  • в переулке и по бульвару Ивана Каркача

Ремонтируют подвальные помещения в Харькове

 

Тэги:  подвалы, ремонт, харьков
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