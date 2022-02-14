14.02.2022 10:40 Виталий Хиневич

Porsche продемонстрировала 123-летний электрический автомобиль

Впервые электромобиль проехал по улицам Вены 26 июня 1898 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что в музее компании Porsche выставлен электрический автомобиль Egger-Lohner C2 Phaeton, построенный в 1898 году.

Экспонат называют одним из самых важных в коллекции, поскольку автомобиль старейший из всех сохранившихся машин компании.

Автомобиль начинает движение при помощи электродвигателя, который находится перед задней осью. Двигатель имеет три лошадиные силы, которые позволяют развивать скорость транспортному средству до 35 километров в час.

Первый раз электрокар проехался по улицам австрийской столицы, Вены, 26 июня 1898 года. А 28 сентября 1899 года Фердинанд Порше принял на нем участие в автомобильных гонках в Берлине. Он занял первое место, на 18 минут опередив ближайшего соперника.

В 1902 году уникальный автомобиль исчез. Его удалось обнаружить только в 2014 году на одном из складов в Австрии. После реставрации автомобиль выставили в музее Porsche.

Напомним, согласно прогнозу экспертов, развитие рынка электрокаров в Европе приведет к частым скачкам напряжения и перебоям в глобальной электросети.